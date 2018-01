Middlesbrough vence em casa e afunda Hull City no Inglês

O Middlesbrough se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês ao vencer, nesta segunda-feira, o Hull City por 1 a 0, diante de sua torcida. O meia uruguaio Gastón Ramírez marcou o único gol da partida ao balançar as redes contra seu ex-time.

O gol solitário saiu aos 15 minutos do segundo tempo, em cabeçada de Ramírez. Totalmente livre dentro da área, ele escorou cobrança de escanteio e ainda viu a bola acertar a trave antes de entrar.

Com o resultado, o Middlesbrough chegou aos 15 pontos e ocupa agora a 13ª colocação da tabela, mais distante da zona da degola. Já o Hull City segue com apenas 11, na penúltima colocação da classificação. Só está à frente do lanterna Swansea City, com nove.