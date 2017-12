Middlesbrough vence o Manchester O Middlesbrough surpreendeu o Manchester United este sábado pela 31ª rodada do Campeonato Inglês ao vencer a partida por 1 a 0. O Manchester é o líder do campeonato com 64 pontos e o Middlesbrough passou do 12.º para o nono lugar. Com a derrota, o Manchester poderá perder a liderança caso o Arsenal, com 63 pontos, ou o Liverpool, com 62, vençam seus jogos. O Liverpool enfrenta este domingo o Chelsea. Já a partida entre o Arsenal e o West Ham, que deveria acontecer amanhã, foi adiada porque o Arsenal jogou neste sábado, pela Copa da Inglaterra, contra o Newcastle. O resultado foi 3 a 0 para o Arsenal. Ainda não foi marcada uma nova data para o jogo contra o West Ham. A partida entre Newcastle e Blackburn também foi adiada. Além da partida do Liverpool, amanhã o Fulham recebe o Tottenham. Outros resultados: Charlton 1 x 2 Bolton Derby 3 x 4 Everton Ipswich 0 x 0 Aston Villa Leicester 0 x 2 Leeds Manchester United 0 x 1 Middlesbrough Sunderland 1 x 1 Southampton