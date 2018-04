Mídia chinesa repercute boa estreia de Zizao como titular no Corinthians

SÃO PAULO - A estreia do chinês Zizao no Corinthians como titular, na primeira rodada do Campeonato Paulista contra o Paulista de Jundiaí, não repercutiu só no Brasil. As pedaladas no passe para Giovanni, que resultou no gol corintiano, deram destaque para o chinês na mídia do país. Um dos nomes mais citados na internet nesse domingo, Zizao foi parar até nos Trending Topics mundiais do Twitter.

Ronaldo foi um dos que elogiaram o jogador na rede social. O comentário "Zizao brilha muito no Corinthians" rendeu ainda mais repercussão ao atacante.

Segundo o portal Sohu Sports, 'a torcida do Corinthians elogiou muito o jogador após o jogo'. A faixa levada ao estádio pelos torcedores com os dizeres 'Zizao é melhor que Messi' também foi lembrada pelo site. "Embora não seja verdade, o amor e a aceitação dos fãs de Zizao é evidente". O vídeo do gol corintiano foi disponibilizado para visualização.

O site Ifeng preferiu destacar o desempenho em campo do jogador: "Aos 59 minutos, Zizao deu pedaladas sobre o defensor, e Giovanni abiu o placar, (...) ele será sem dúvida o personagem da partida".

A mídia do país espera que com a ausência dos campeões mundiais, Zizao possa conquistar ainda mais espaço no time de Tite. O portal English News repercutiu a entrevista coletiva do técnico, que elogiou a superação da ansiedade do jogador. "O Zizao veio mais solto no segundo tempo, mais confiante, e a equipe toda foi bem". Sem jeito, o atacante que fala pouco português respondeu aos elogios com um "obrigado", se dizendo "muito feliz".