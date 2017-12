Mídia internacional enaltece Ronaldo O retorno de Ronaldo aos gramados após 98 dias afastados de partidas oficiais foi enaltecido pela imprensa mundial. O atacante da seleção brasileira pentacampeã recebeu elogios de todas as partes. O diário esportivo As, de Madri, foi eloqüente e registrou em sua manchete ?É o Rei?. O italiano Corriere dello Sport, utilizou a figura do cinema para ilustrar a exibição de Ronaldo, que entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo na vitória do Real Madrid sobre o Alavés. ?Uma estréia que nem mesmo Hitchcock poderia ter imaginado?, escreveu o jornal esportivo, em relação ao primeiro jogo do craque com a camisa branca da equipe madrilena, após a sua transferência da Inter. ?Depois de três meses e seis dias de problemas, Ronaldo não apenas voltou a jogar, mas também fez aquilo pelo qual ele é pago ? marcar gols?, afirmou o Corrierre. O espanhol Marca também glorifica os dois gols. ?O brasileiro só precisou de um minuto para pôr o Barnabeu (Santiago Bernabeu, estádio do Real Madrid) a seus pés.? O francês L?Équipe também festejou a volta do atleta aos gramados depois de seguidas contusões. ?Nem o mais fanático torcedor do Real teria se atrevido a sonhar com cenários como este para a primeira partida de Ronaldo com a famosa camisa branca.? Até os argentinos, freqüentemente irônicos com os brasileiros, reverenciaram o atacante. ?O Real Madrid tornou-se ainda mais imbatível com a chegada de Ronaldo?, escreu o diário esportivo Olé, que acrescentou. ?Nem que tivessem contratado o melhor roteirista para escrever a história da estréia de Ronaldo teria feito de maneira tão perfeita.? A estréia mais do que eficiente de Ronaldo mereceu elogios até de Massimo Moratti, presidente da Internazionale e quem o levou para Milão, cinco anos atrás. O cartola italiano foi elegante, ao comentar o desempenho do jogador que perdeu por divergências com o técnico Héctor Cúper. ?Fico feliz por ele ter marcado dois gols, mas sobretudo porque voltou a sorrir?, afirmou. ?Todos sabemos que se trata de um grande jogador e agora finalmente está deixando para trás suas dúvidas e seus problemas.? La Repubblica, um dos mais influentes jornais do país, disse que ?Madri enlouqueceu? de alegria com o desempenho do atacante. La Gazzetta dello Sport também fala da euforia provocada pela apresentação do goleador.