Miguel define Bangu para a estréia Depois de dez dias de pré-temporada em São Lourenço, Minas Gerais, o Bangu voltou nesta terça-feira ao Rio. Os jogadores se reapresentam nesta quarta-feira à tarde em Moça Bonita e o técnico Miguel Ferreira programou para quinta-feira a escalação da equipe que estréia no Torneio Rio-São Paulo, contra o Guarani, no dia 20. "Apesar de no final a chuva ter atrapalhado nossos planos, estes dez dias de pré-temporada foram importantes para definir os esquemas tático e técnico e ainda consolidar a preparação física dos jogadores", considerou Miguel. "Em São Lourenço chegaram jogadores novos que não estavam no mesmo patamar dos demais do grupo."