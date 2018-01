Miguel diz que Portugal tem que jogar pelos lados O lateral-direito Miguel, de Portugal, destacou aquele que considera o ponto vulnerável do time da França para o confronto desta quarta-feira, em Munique, pelas semifinais da Copa da Alemanha: as laterais do campo. ?Acho que o Brasil concentrou muito suas jogadas pelo meio. Em cima de jogadores muito seguros como Makelele e Vieira?, disse o jogador do Valencia. ?A única forma de furar este bloqueio é pelos lados e com muita velocidade.? Apesar de demonstrar muito respeito pelo adversário, Miguel não deixa dúvidas de sua confiança no time de Luiz Felipe Scolari. ?Acredito muito que vamos passar pela França e disputar o título no domingo.? Segundo Miguel, a seleção brasileira começou bem, mas não variou as jogadas, tornando-se presa fácil para os zagueiros Thuram e Gallas. ?O excesso de passes errados do Brasil proporcionou os contra-ataques franceses, sempre bastante rápidos e precisos.? Miguel, juntamente com Figo e Cristiano Ronaldo, reclamou de dores musculares durante o jogo com a Inglaterra, mas diz estar pronto para buscar a vaga na final da Copa. ?Existe o desgaste, mas a motivação e a ansiedade por mais um sucesso nos faz passar por cima de quaisquer dificuldades.?