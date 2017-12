Mihajlovic é suspenso por oito partidas O sérvio Sinisa Mihajlovic, da Lazio, foi suspenso por oito partidas internacionais, pela expulsão na partida em que sua equipe foi derrotada por 4 a 0 pelo Chelsea, pela Liga dos Campeões. Além de receber cartão vermelho por jogada violenta, cuspiu na cara de Adrian Mutu. Outro que se complica é Manuele Blasi, do Parma, flagrado em antidoping, por uso de norandrosterona, após o jogo com o Perugia, em 14 de setembro. As duas análises deram positivo e ele pode ser suspenso por quatro meses. A nona rodada da Série A será aberta neste sábado com Sampdoria (9) x Empoli (2, em último) e Brescia (6) x Bologna (5).