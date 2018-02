Mijatovic provoca e diz que Real não precisa de Ronaldinho

O diretor esportivo do Real Madrid, Pedja Mijatovic, comentou, nesta quinta-feira, sobre a situação que vem passando o brasileiro Ronaldinho Gaúcho no arqui-rival Barcelona e diz que o meia-esquerda "dificilmente agüentará muito tempo como reserva" no Barça. Mas mesmo com o momento ruim de Ronaldinho do Barcelona, Mijatovic, o homem das contratações no clube merengue, deixou claro que o Real não tem interesse no brasileiro, pois o clima no time da capital espanhola está "muito bom", e uma estrela como o meia-atacante da equipe catalã não seria bom para o ambiente no Bernabéu. "Temos um grupo de jogadores excelente, e, como todo respeito, Ronaldinho não nos faz falta", provocou o sérvio, que depois admitiu a qualidade do rival: "Temos de reconhecer que o time deles é muito bom e conquistou títulos importantes nas últimas temporadas, mas no momento estamos melhores".