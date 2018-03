Mijatovic quer abandonar a Fiorentina O atacante iugoslavo Predrag Mijatovic, da Fiorentina, disse hoje que quer abandonar o time, pois está farto de ficar no banco de reservas. Em uma entrevista ao jornal Vijesti, da cidade de Podgorica, na Iugoslávia, Mijatovic afirmou que quer muito ir embora, mas ainda tem dois anos de contrato com o clube italiano. Mijatovic já jogou pelo Valencia e pelo Real Madrid, e tornou-se a maior estrela da seleção iugoslava. O jogador agora diz querer encontrar uma equipe que lhe dê mais chances de jogar do que a Fiorentina.