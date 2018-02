Mil kits 'Nunca vou te abandonar' são vendidos em 6 horas

Ao que parece, a iniciativa do marketing do Corinthians deu certo, já que mais de mil kits "Eu nunca vou te abandonar" já foram vendidos em menos de seis horas, esgotando com o primeiro lote das camisetas, que estão sendo vendidas pelo site oficial da equipe. O kit foi inventado para reaproximar o torcedor do clube, que foi rebaixado à Série B do Brasileirão e precisará de recursos financeiros, além do apoio da torcida, para retornar à elite do futebol brasileiro. Além da camiseta, que conta com os dizeres "Eu nunca vou te abandonar" na frente e "Porque eu te amo! Eu sou... Corinthians" atrás, o kit conta com um adesivo, no valor de R$ 5 e uma pulseira, que custa R$ 1,50. O kit completo sai por R$ 44,90. O segundo lote dos kits corintianos já está à venda no site oficial do clube.