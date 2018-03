Milan abre a rodada do Italiano O líder Milan abre neste sábado a 30ª rodada do Campeonato Italiano, jogando fora de casa, contra o Siena, em jogo que terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil às 13h. Na rodada passada, o time de Milão precisou de um pênalti muito duvidoso a cinco minutos do final para ganhar em casa do Empoli por 1 a 0. Quatro dias antes, havia sido eliminado da Liga dos Campeões ao perder por 4 a 0 para o La Coruña. "Não existe nada de crise. Não fomos bem em duas partidas, só isso", rebateu Cafu. O Milan tem nove pontos de vantagem sobre a Roma - que tem uma partida a menos. O outro jogo deste sábado será entre Lecce e Udinese.