Milan abre vantagem sobre o Arezzo na Copa da Itália Sem dificuldades, o Milan bateu o Arezzo, da segunda divisão, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio San Siro, em Milão, e ficou perto das semifinais da Copa da Itália. Gilardino abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, ao receber de Seedorf e bater sem chance de defesa para Bremec. Aos 5 do segundo tempo, Inzaghi, que havia substituído o próprio Gilardino no intervalo, foi lançado em posição legal e chutou forte para ampliar. O brasileiro Kaká, com uma lesão no pé direito, foi poupado pelo técnico Carlo Ancelotti e cedeu lugar ao francês Gourcuff. Cafu e Ricardo Oliveira atuaram como titulares. Dida e Serginho recuperam-se de cirurgia. Com o resultado, o Milan pode perder por até um gol de diferença a partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira, que garante vaga na semifinal. A equipe de San Siro não é campeã do torneio desde 2003. Confira todos os resultados da Copa da Itália desta semana Milan 2 x 0 Arezzo Sampdoria 1 x 0 Chievo Empoli 0 x 2 Inter de Milão Roma 2 x 1 Parma