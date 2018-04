Milan acerta contratação definitiva do zagueiro colombiano Zapata

MILÃO - O Milan acertou nesta quinta-feira a contratação em definitivo do zagueiro colombiano Cristian Zapata, que defendeu o clube na última temporada por empréstimo. Conforme previsto no contrato com o Villarreal, exerceu o direito de compra do jogador de 26 anos e já assinou um vínculo de três temporadas com ele.

Revelado pelo Deportivo Cali, Cristian Zapata jogou na Udinese, também da Itália, antes de se transferir para o Villarreal. Mas, com o rebaixamento do time no Campeonato Espanhol, foi emprestado na última temporada ao Milan, onde teve bom desempenho na campanha que garantiu o terceiro lugar no Campeonato Italiano.

Enquanto garantiu a permanência de Zapata, o Milan revelou que, também nesta quinta-feira, o atacante Giampaolo Pazzini passou por uma cirurgia no joelho direito. Segundo o clube, o prazo de recuperação é de quatro a seis meses. Com 28 anos, ele marcou 15 gols na última temporada e costuma ser chamado para a seleção italiana.