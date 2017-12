Milan acerta mais um reforço para o ataque e terá Ocampos por empréstimo

Sem dinheiro no caixa, o Milan se reforça por empréstimo. Nesta segunda-feira, o clube rubro-negro, apenas sétimo colocado do Campeonato Italiano, anunciou a contratação do argentino Lucas Ocampos, de apenas 22 anos. Ele vinha jogando no Genoa, time pelo qual marcou três gols no Italiano.

Ocampos surgiu como revelação do River Plate em 2011, quando ainda tinha 17 anos. Vendido ao Monaco, não foi o grande jogador que prometia, sendo repassado ao Olympique de Marselha. Desde o início da temporada ele estava no Genoa. Lá, foi titular em 12 partidas no Italiano - ficou seis jogos no banco.

Antes de Ocampos, o Milan havia apostado em outro garoto, Gerard Deulofeu, revelação do Barcelona que era reserva do Everton, clube médio do Campeonato Inglês. Em ambos os casos, são jogadores que, mesmo se estourarem no San Siro, darão uma renda extra aos donos dos seus direitos econômicos, não ao Milan.