Milan afirma ter mais títulos que Boca Juniors

O Milan entrou nesta quinta-feira em uma polêmica discussão com o Boca Juniors, ao afirmar que é falsa a declaração do time argentino de que possui tantos troféus internacionais quanto a equipe italiana. "O Milan ganhou mais do que o Boca, nos cálculos feitos faltam computar as duas Copas Latinas que nossa equipe ganhou em 1951 e 1956, o que eleva o número de nossas vitórias para 19, contra apenas 17 dos argentinos", afirmou o vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani. Segundo Galliani, a Copa Latina era um torneio famoso que foi disputado em meados dos anos 1950, até seis anos depois se consolidar a Copa dos Campeões, sob o apoio da Uefa. "Os campeões da França, Espanha, Portugal e Itália se enfrentavam primeiro em duas semifinais e depois o vencedor era decidido em um jogo direto", lembrou o chefe do Milan. Segundo Galliani, a importância desse troféu deve-se a "um fato incomparável: entre 1956 e 1965 foram equipes desses quatro países que ganharam a Copa dos Campeões. Somente em 1967, o (time escocês) Celtic Glasgow ganhou pela primeira vez", afirmou. Milan e Boca Juniors se enfrentarão em dezembro em Yokohama, com os campeões da Concacaf, da Copa Africana e da Ásia, no chamado Mundial de Clubes, que para os italianos é "a prioridade número um do ano", como afirmou o dono do clube Silvio Berlusconi. Além das duas Copas Latinas reivindicadas por Galliani, o Milan venceu até hoje sete Copas dos Campeões, cinco Supercopas Européias, três Copas Intercontinentais e duas Recopas Européias. Já o Boca Juniors ganhou seis Copas Libertadores, três Copas Intercontinentais, três Recopas, uma Supercopa Sul-Americana, duas Copas Sul-Americanas, uma Supercopa Masters e uma Copa de Ouro.