Milan anuncia contratação do lateral Zambrotta, do Barcelona

O Milan (Itália) anunciou neste sábado a contratação do lateral-direito Gianluca Zambrotta, do Barcelona (Espanha), em um comunicado publicado no site oficial do clube italiano. Zambrotta, de 31 anos, foi campeão do mundo pela Itália em 2006 e faz parte do grupo que vai disputar a Eurocopa de 2008, que tem início marcado para 7 de junho. O Milan não informou o valor da transferência, mas na quarta-feira o vice-presidente Adriano Galliani havia falado que a diferença entre o que o clube oferecia e o que o Barcelona pedia era de 2 milhões de euros. Sobre o camaronês Samuel Eto'o, também do Barcelona, Galliani admitiu que o Milan está interessado no atacante, mas o considera "muito caro", segundo o jornal "Gazzetta dello Sport". "É nosso objeto de desejo, mas o Barcelona pede 50 milhões de euros", disse.