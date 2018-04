Milan anuncia contratação do volante ganês Michael Essien

MILÃO - Com um início de temporada decepcionante no futebol italiano, o Milan aproveita a janela de transferências de janeiro para tentar fortalecer o seu elenco e anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante ganês Michael Essien, que estava no Chelsea.

Os detalhes da contratação não foram revelados pelo Milan, que nas últimas semanas já havia se reforçado com o meia-atacante japonês Honda. Além disso, o clube também trocou de técnico ao demitir Massimiliano Allegri, após uma série de resultados ruins, e substituí-lo pelo agora ex-jogador Clarence Seedorf.

Essien, de 31 anos, estava no Chelsea desde 2005, com uma rápida passagem por empréstimo pelo Real Madrid na temporada passada. Nesse período, o volante conquistou um título da Liga dos Campeões da Europa, dois do Campeonato Inglês e quatro da Copa da Inglaterra. E o seu currículo vitorioso foi destacado pelo Milan ao anunciar a sua contratação.

"Apenas alcançou 31 e com um currículo que inclui títulos nacionais e Liga dos Campeões, bem como vitórias pela seleção de Gana, Michael Essien é esperado na cidade nesta noite", anunciou o Milan, na nota oficial em que confirmou a contratação.

O Milan não confirmou os detalhes da contratação de Essien, mas a imprensa italiana afirma que o ganês chega ao clube de forma gratuita e com contrato válido por um ano e meio. Pouco aproveitado no Chelsea, agora ele tentará ajudar o time a se recuperar no Campeonato Italiano - está apenas em 11º lugar.