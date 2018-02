Milan anuncia corte de Ronaldo do Mundial de Clubes Ronaldo não vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa, no Japão, porque não se recuperou de uma contusão, afirmou nesta quarta-feira o vice-presidente do Milan, apesar de declarações contrárias do treinador do time atual campeão europeu. Ronaldo praticamente não treinou com a equipe desde que sofreu uma contusão na panturrilha durante o aquecimento para uma partida da Liga dos Campeões, em Lisboa, no mês passado, e seria substituído pelo lateral Giuseppe Favalli na lista de inscrição do clube italiano, afirmou o vice-presidente Adriano Galliani. "Ronaldo sente que não estará pronto para domingo", disse o dirigente ao site oficial do Milan. "Por esta razão, nós decidimos, em acordo com Ronie (Ronaldo), colocar Favalli em seu lugar." Mas o técnico da equipe, Carlo Ancelotti, contrariou as afirmações de Galliani. O treinador disse que Ronaldo seria poupado da semifinal de quinta-feira contra o Urawa Reds na esperança de estar em forma para a final de domingo. "Conversamos com a comissão médica e com o próprio Ronaldo e decidimos não arriscá-lo amanhã", disse Ancelotti a repórteres. "Obviamente esperamos que Ronaldo esteja recuperado para a final. Você precisa ser cuidadoso e ouvir o conselho dos médicos em casos como este", acrescentou. A não ser que aconteça uma tragédia contra o japonês Urawa, o Milan enfrentará na final do Mundial da Fia o vencedor do jogo desta quarta-feira entre Boca Juniors e Etoile Sahel, da Tunísia. (Por Alastair Himmer)