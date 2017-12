Milan anuncia que Kaká renovou contrato e fica até 2011 Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, o Milan anunciou que o contrato de Kaká foi renovado até 2011. "Kaká, nosso Kaká, a luz que brilha nos olhos de todos os ´milanistas´, prorrogou seu contrato até 2011. A notícia não é oficial, é oficialíssima", exagerou o clube italiano. De acordo com o comunicado, o novo contrato foi assinado na noite desta quinta-feira, depois do jogo em que o Brasil venceu o Japão por 4 a 1. "Ricky jurou amor eterno ao Milan sem retóricas e sem gestos solenes, simplesmente com seu sorriso", ressaltou o clube. O brasileiro foi contratado pelo clube italiano em 2003. O Milan destacou ainda que Kaká é a estrela do Mundial da Alemanha, a alma da seleção brasileira e candidato ideal à Bola de Ouro. Um dos pivôs do recente escândalo que assombra o futebol italiano, o Milan será julgado, nos próximos dias, por suposto envolvimento em casos de corrupção. O homem forte do clube, Adriano Galliani, demitiu-se, na noite desta quinta, do cargo de presidente da Liga Italiana.