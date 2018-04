Milan anuncia renovação do contrato de Bonera até 2015 O zagueiro Daniele Bonera assegurou a sua permanência no Milan ao assinar nesta quarta-feira um novo contrato com o clube, com validade até junho de 2015. O jogador, de 31 anos, chegou ao clube em 2006, após passagem pelo Parma, e garantiu que pode continuar sendo útil ao time, apesar de ter sofrido recentemente com algumas lesões.