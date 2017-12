Milan anuncia rescisão com Rivaldo Agora é oficial. Pouco tempo depois de voltar atrás em sua decisão de rescindir contrato com o Milan, o meia Rivaldo, enfim, vai deixar o time. O clube italiano informou nesta segunda-feira através de um comunicado que ambos chegaram a um ?comum acordo? e o brasileiro deve regressar ao Brasil para passar férias. A partir de janeiro, Rivaldo estará livre para negociar com outras equipes. Em nota publicada hoje, o Milan ?agradece os serviços prestados? como a conquista da Liga dos Campeões, da Copa da Itália e da Supercopa Européia. Por fim, deseja ao jogador todo a sorte na continuação de sua ?extraordinária carreira?. ?Com grande pesar devo dizer que Rivaldo deixará o Milan. Ele não se adaptou ao nosso sistema tático e em janeiro já estará jogando em outro clube", disse Adriano Galliani, dirigente milanês. Rivaldo chegou ao Milan em 2002 contratado junto ao Barcelona e tinha compromissos até 2005 em Milão, além de um salário anual de ? 6 milhões.