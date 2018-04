Milan apenas empata com o Livorno em casa

O Milan perdeu uma boa oportunidade de se aproximar da Inter de Milão, que lidera o Campeonato Italiano e teve o seu jogo contra o Parma, que seria disputado neste domingo, adiado por conta do mau tempo. Jogando em casa, a equipe apenas empatou com o Livorno por 1 a 1.

O resultado manteve o time na vice-liderança do Campeonato Italiano, agora com 41 pontos. Já a Inter de Milão segue com 49 pontos. As duas equipes já disputaram 21 jogos na competição.

O Milan pressionou o Livorno no primeiro tempo e acertou a trave aos 36 minutos, em finalização de Ronaldinho Gaúcho. E o gol da equipe saiu aos 44 minutos, com Ambrosini. O Livorno, que luta contra o rebaixamento, chegou ao empate com Cristiano Lucarelli, aos 8 minutos da segunda etapa.

O tropeço do Milan ajudou a Roma, que derrotou o Siena por 2 a 1. Com o triunfo, a equipe chegou aos 41 pontos, assim como o time de Milão, mas está na terceira colocação por conta dos critérios de desempate. John Arne Riise abriu o placar para a equipe aos 29 minutos. Simone Vergassola empatou aos 41 minutos do primeiro tempo, mas um gol de Chuka Stefano Okaka aos 43 minutos da etapa final definiu o triunfo da Roma.

Em casa, a Sampdoria derrotou o Atalanta por 2 a 0 e assumiu a sétima colocação do Campeonato Italiano, com 33 pontos. Os gols do triunfo saíram no primeiro tempo e foram marcados por Angelo Palombo, aos 36, e Gianpaolo Pazzini, aos 44 minutos.

Cagliari e Fiorentina, que estão em posições intermediárias no Campeonato Italiano, empataram por 2 a 2. Andrea Lazzari e Davide Astori fizeram os gols do Cagliari, enquanto Marco Marchionni e Stevan Jovetic marcaram para o time de Florença.

Na luta contra o rebaixamento, Catania e Udinese empataram por 1 a 1. O placar foi o mesmo do duelo entre Chievo Verona e Bologna.