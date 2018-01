Milan avisa que Roque Júnior não sai A diretoria do Milan acabou com as especulações sobre o zagueiro brasileiro Roque Júnior, garantindo que ele não deixará o clube. Desde que voltou da Copa da Coréia/Japão, o pentacampeão não jogou mais, por causa de uma contusão no ombro. Por isso, foi envolvido em possíveis negociações, como no interesse da equipe italiana por Diego, do Santos. ?Ele (Roque) seguirá conosco. Há 99,9% de chance de isso ocorrer. Deixo 0,1% em aberto porque no futebol nunca se pode dizer que algo é definitivo?, afirmou o diretor-geral do Milan, Ariedo Braida. Roque Júnior, que perdeu a posição de titular para Nesta, contratado junto à Lazio, já está praticamente recuperado da grave lesão no ombro. Por isso, deve voltar a jogar em fevereiro.