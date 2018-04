Milan Baros e Toulalan desfalcam Lyon contra Stuttgart

O meia Jeremy Toulalan e o atacante Milan Baros vão desfalcar o Olympique de Lyon contra o Stuttgart em partida da Liga dos Campeões na quarta-feira. O tcheco Baros tem uma lesão na virilha, enquanto o francês Toulalan está contundido no joelho. "Jeremy fez um exame que mostrou que o tendão ainda não está sarado. Ele não estará no time, e Milan também não será escalado", disse o técnico Alain Perrin ao site oficial do clube. O técnico acrescentou que Hatem Ben Arfa, que sofreu uma contusão no tornozelo na vitória por 3 x 1 sobre o Caen na semana passada, será submetido a um teste físico ainda nesta terça-feira. O Lyon, atual hexacampeão francês, está em terceiro lugar no Grupo E, com três pontos em três jogos, enquanto o campeão alemão Stuttgart perdeu as três primeiras partidas na Liga dos Campeões.