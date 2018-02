Milan bate a Juventus por 2 a 1 O Milan venceu a Juventus por 2 a 1 neste sábado pelo Campeonato Italiano. A vitória colocou o Milan dois pontos atrás da própria Juve na liderança do campeonato. Agora, o Milan (55 pontos) vê mais próximo a chance de alcançar a liderança e sonhar com o título da temporada. Os gols do Milan foram marcados pelo ucraniano Shevchenko e por Filippo Inzaghi. Para a Juventus (57 pontos) marcou Nedved. A Inter de Milão (54 pontos) também poderá chegar à ponta da tabela se vencer a difícil Udinese neste domingo.