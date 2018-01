Milan bate Inter no clássico italiano No principal jogo da 28.ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan, de Dida, Serinho e Rivaldo venceu a Inter de Milão por 1 a 0. O gol foi de Filippo Inzaghi. A jogo foi marcado pela violência. O colombiano Ivan Cordoba foi expulso aos 22 do segundo tempo, depois de uma entrada violenta no brasileiro Serginho, que teve de ser retirado da partida. O resultado igualou Milan e Inter, com 55 pontos, na segunda posição na tabela de classificação. Na liderança isolada está a Juventus de Turim, que soma 60 pontos e neste domingo enfrenta o Bolonha. Outro brasileiro que não se deu bem foi Zé Maria, lateral do Peruggia. No empate de 1 a 1 de sua equipe com o Como, Zé Maria perdeu um pênalti aos 31 minutos do segundo tempo. Os resultados do Campeonato Italiano: Milan 1 x 0 Inter de Milão, Perugia 1 x 1 Como.