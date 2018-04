Milan bate o Shakhtar e segue bem na Liga dos Campeões

Pressionado pela péssima campanha no Campeonato Italiano, o Milan entrou em campo em Donetsk, precisando da vitória para não perder a liderança do Grupo D para o Shakhtar, dos brasileiros Ilsinho, Jadson, Fernandinho, Brandão e Willian. E foi exatamente isso que os italianos conseguiram nesta terça-feira, ao bater o adversário por 3 a 0, resultado que consolida os milaneses na ponta de seu grupo, com 9 pontos. A derrota não foi tão trágica para o Shakhtar, que ainda é vice-líder do Grupo D, mas agora está empatado em pontos com o escocês Celtics, que também nesta terça derrotou o Benfica por 1 a 0, em Glasgow. Gol de McGeady, já nos descontos do primeiro tempo. O Milan sofreu pressão do time ucraniano por toda a partida, mas como de costume, soube aproveitar as poucas chances de gol que teve. E quem brilhou neste aspecto foi o atacante Filippo Inzaghi, que entrou no segundo tempo no lugar de Gilardino e definiu o resultado para a equipe visitante. Abriu o placar aos 21 minutos, deu o passe para o gol de Kaká, aos 27, além de receber o presente de volta do meia brasileiro e dar números finais ao jogo já nos descontos. Aliás, este último marca no nome do italiano na história da competição. Com 62 gols, Inzaghi iguala a marca do alemão Gerd Müller como maior goleador do torneio. Já o Real Madrid, mesmo jogando em Atenas, tinha tudo para ser o primeiro time a já estar classificado para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões, mas desperdiçou a chance ao empatar por 0 a 0 com o Olympiacos. Se vencesse, o clube merengue se beneficiaria da vitória da Lazio sobre o Werder Bremen, por 2 a 1. Assim, os espanhóis lideram o Grupo C com 8 pontos, seguido pela equipe grega e italiana, ambas com 5. Os alemães dão adeus à competição. Maior goleada Mas na rodada desta terça-feira o grande destaque fica para o desesperado Liverpool, que se não vencesse o Gesiktas, teria seus sonhos de título interrompidos prematuramente. E o time comandado pelo espanhol Rafael Benítez - atual vice-campeão do torneio - não poderia fazer melhor, aplicou uma sonora goleada por 8 a 0 sobre os turcos, a maior da história da Liga dos Campeões. Gerrard, Crouch (dois), Babel (dois) e McGeady (três) marcaram para os 'Reds', que voltam a respirar no Grupo A, liderado pelo Porto, que derrotou o vice Olympique de Marselha por 2 a 1 . Valencia fora Já no Grupo B, o Chelsea jogou com o regulamento embaixo do braço e apenas empatou sem gols contra o Schalke, na Alemanha. O resultado mantêm os ingleses na liderança com 8 pontos. Os alemãs estão em 3.º, com 4. O vice é o surpreendente Rosenborg, que tirou o Valencia da competição após uma vitória por 2 a 0 em pleno Mestalla. E logo na partida de estréia do novo técnico do clube espanhol, o holandês Ronald Koeman.