Milan bate Roma em clássico e encerra jejum de vitórias no Italiano

Apesar de a Juventus já ter conquistado a competição por antecedência, a segunda colocação é importante, pois garante vaga direta para a Liga dos Campeões. O terceiro colocado precisa disputar uma fase eliminatória antes de entrar para a fase de grupos do torneio.

O Milan, que tem mínimas chances de alcançar a competição europeia, ao menos conseguiu encerrar a má fase. O time vinha de três derrotas e dois empates. A última vitória aconteceu em 4 de abril, com um 2 a 1 sobre o Palermo, fora de casa.

No duelo deste sábado, o Milan saiu na frente do marcador com Marco van Ginkel aos 40 minutos do primeiro tempo. Depois, o time da casa ampliou aos 14 da etapa final com Mattia Destro. Totti, de pênalti, descontou para a Roma aos 28. As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Italiano no dia 17. O Milan visita o Sassuolo e a Roma recebe a Udinese no Estádio Olímpico.