Milan busca outro título amanhã O Milan volta a campo neste sábado em clima de festa. Três dias depois de conquistar pela sexta vez a Liga dos Campeões, o time receberá a Roma na partida de volta da final da Copa da Itália. Quase 70 mil ingressos já tinham sido vendidos até sexta, o que mostra o entusiasmo que tomou conta dos torcedores depois da vitória sobre a Juventus. Os jogadores exibirão o troféu ganho em Manchester e provavelmente colocarão outro na galeria do clube. Como ganhou em Roma por 4 a 1, o Milan poderá até perder por 3 a 0 para ser campeão e interromper um período de 26 anos sem conquistas na Copa da Itália. "Queremos o título para colocar a cereja sobre a torta. Seria a melhor maneira de fechar uma grande temporada", disse o técnico Carlo Ancelotti. Ele está em estado de graça por causa da vitória na Liga dos Campeões. "Todas as decepções que havia tido foram superadas com esse título. Estou muito orgulhoso de comandar um grupo tão especial como o do Milan." O treinador elogiou o comportamento de seus jogadores ao longo da temporada. "O mérito por nossos resultados é dos jogadores. Alguns se sacrificaram fazendo funções diferentes das que costumavam fazer, outros jogaram menos do que gostariam por causa do rodízio que fiz para evitar um desgaste muito grande do elenco. Todos entenderam o projeto e trabalharam juntos para que tivéssemos sucesso. E vamos continuar assim na próxima temporada." No jogo de ida, Ancelotti escalou 11 reservas - a final da Liga dos Campeões seria disputada oito dias depois. Neste sábado, colocará cinco titulares em campo: o zagueiro Maldini, o lateral-esquerdo Kaladze, o volante Gattuso, o meia Seedorf e o atacante Inzaghi. Rivaldo e Serginho começarão jogando, como na partida disputada em Roma. Roque Júnior, machucado, não foi nem convocado. "Conseguimos um ótimo resultado na partida de ida, mas nem por isso vamos entrar relaxados. O estádio estará lotado e jogaremos com muito entusiasmo", avisou Ancelotti. A Roma está consciente de seu papel de coadjuvante na festa do Milan. Como se não bastasse ter de conseguir uma improvável vitória por 4 a 0, ainda jogará sem Cafu (suspenso) e o atacante Montella (machucado). O lateral brasileiro deverá jogar pelo Milan na próxima temporada. Menos mal que a vaga na Copa da Uefa já está garantida pela Roma. O vencedor da Copa da Itália se classifica para a competição, mas o Milan abriu mão desse direito porque vai defender seu título na Liga dos Campeões. Parma e Udinese - quinto e sexto colocados no Campeonato Italiano - serão os outros representantes italianos na Copa da Uefa. O técnico Fabio Capello conversará semana que vem com o presidente Franco Sensi a fim de definir se continuará no cargo. "Tenho motivação para ficar. Quero encontrar o presidente para decidirmos como será nossa política de contratações", afirmou o treinador da Roma.