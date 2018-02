Milan chega ao Japão para a disputa do Mundial de Clubes

Cerca de 300 torcedores se aglomeraram nesta quinta-feira no Aeroporto de Narita, no Japão, para acompanhar a chegada do Milan para o Mundial de Clubes da Fifa, que começa nesta sexta-feira. O mais procurado pela torcida foi o brasileiro Kaká, que no último domingo, 2, ganhou o prêmio Bola de Ouro como melhor jogador de 2007 - as torcedores japonesas gritaram escandalosamente quando viram o jogador. As autoridades colocaram 30 policiais para fazer a segurança dos jogadores. O desembarque foi tranqüilo - o atacante Ronaldo também estava com o grupo. O Milan fará sua estréia no Mundial já na fase semifinal. O adversário do clube sairá do duelo entre o japonês Urawa Red Diamonds e o vencedor do confronto entre Sepahan (IRA) e Waitakere (NZL). O maior rival do Milan, que busca seu terceiro título mundial, será o Boca Juniors, da Argentina.