Milan começa a treinar para pegar o Boca O Milan está disposto a levantar o troféu do Mundial Interclubes, no desafio de 14 de dezembro contra o Boca Juniors, no Japão. A comissão técnica já iniciou trabalho de preparação, para evitar que o time seja surpreendido pelos sul-americanos. Os jogadores que nestes dias não estão servindo a suas respectivas seleções se submeteram a testes especiais com o preparador físico Daniel Tognaccini.