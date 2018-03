Milan confirma negociação com Rivaldo O presidente do Milan, Adriano Galliani, confirmou nesta terça-feira que está realmente negociando a contratação de Rivaldo, dispensado no último domingo do Barcelona. ?Estamos conversando, mas eu não posso dizer mais nada?, afirmou o dirigente italiano, que teria oferecido cerca de US$ 3 milhões por temporada ao jogador brasileiro - ganhava US$ 7,5 milhões anuais no Barça. A Lazio, o Newcastle e o Atlético de Madrid também estariam interessados no pentacampeão mundial.