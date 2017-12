Milan conquista a Superocopa Européia Os protagonistas foram os mesmos da vitória nos pênaltis sobre a Juventus na final da Liga dos Campeões, em maio. Com um gol do Shevchenko e grandes defesas de Dida, o Milan bateu o Porto por 1 a 0, nesta sexta-feira, em Montecarlo, e conquistou o título da Supercopa Européia. Contra a Juve, o goleiro brasileiro havia defendido três pênaltis e o atacante ucraniano, convertido a cobrança decisiva. O Milan chegou ao seu 15º título internacional e igualou-se a Real Madrid e Independiente como os clubes mais vencedores do mundo. São seis Liga dos Campeões, quatro Supercopas Européias, três Mundiais e duas Recopas. Em dezembro, enfrentará o Boca Juniors em Tóquio pelo Mundial e terá a chance de se isolar nesse ranking. Foi a primeira vitória do Milan desde a conquista do título europeu. O time havia perdido quatro de seus cinco amistosos de pré-temporada - empatou o outro, contra o National Bucareste, mas perdeu nos pênaltis - e sido batido nos pênaltis pela Juve na final da Supercopa Italiana, em Nova York. O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu ao deixar Cafu no banco e escalar o croata Simic na lateral-direita. O único brasileiro que começou jogando foi Dida. Serginho e Rivaldo ficaram na reserva, Kaká viu o jogo das tribunas por não estar inscrito - chegou ao Milan depois do encerramento do prazo de inscrições - e Roque Júnior assinou nesta sexta contrato de um ano com o Leeds United. Apesar de não ter sido inscrito, Kaká desceu para o campo para festejar com seus companheiros e acabou recebendo uma medalha. Ele deverá estar em campo segunda-feira, contra o Ancona, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Ancelotti gosta de mudar três ou quatro jogadores quando a equipe atua com intervalo com três dias e por isso é bem provável que Kaká jogue em lugar de Rui Costa. Outro que tem chance de começar jogando é Rivaldo, que entrou aos 30 minutos do segundo tempo em lugar de Shevchenko no jogo desta sexta, porque o ucraniano sentiu dor na coxa direita. Cafu jogou os cinco minutos finais na vaga de Rui Costa. O gol do título saiu aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Shevchenko completou de cabeça um cruzamento de Rui Costa. Na segunda etapa, o time italiano se fechou para sair nos contra-ataques e foi pressionado pelo Porto. Mas Dida garantiu o resultado. O atacante ucraniano foi eleito o melhor jogador da partida.