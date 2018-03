Milan conquista também a Copa da Itália O Milan fez festa em dose dose dupla neste sábado, no Estádio San Siro. Comemorou diante de 76 mil pagantes a conquista da Liga dos Campeões da Europa e ficou com o título da Copa da Itália ao empatar por 2 a 2 com a Roma - tinha vencido o jogo de ida por 4 a 1. Rivaldo fez um gol de cabeça e deu o passe para Inzaghi marcar o segundo. "É fantástico ganhar dois títulos em três dias", disse o capitão Maldini. Depois de um primeiro tempo sem gols, a Roma chegou a assustar na etapa complementar. Totti abriu o placar aos 11 minutos, de falta. Aos 19, fez o segundo gol, em outra cobrança de falta. Um minuto depois, no entanto, Rivaldo diminuiu, completando cruzamento feito por Serginho. Os jogadores romanos sentem o gol do meia brasileiro. Cinco minutos depois, Cassano foi expulso por reclamação. Com um jogador a menos e precisando marcar mais dois gols para levar o jogo para a prorrogação, a Roma ficou em situação muito delicada. Aos 41 minutos, Totti recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 49 minutos, Inzaghi recebeu de Rivaldo e fez seu 30º gol na temporada. Dia 24 de agosto, o Milan disputará o título da Supercopa Italiana contra a Juventus. Cinco dias depois, em Montecarlo, decidirá a Supercopa Européia contra o Porto, campeão da Copa da Uefa. E no final de novembro lutará pelo Mundial Interclubes contra o campeão da Copa Libertadores da América. Rebaixamento - Atalanta e Reggina decidem neste domingo quem acompanhará Piacenza, Como e Torino à Série B do Campeonato Italiano. Na partida de ida, houve empate sem gols.