Milan contra o desespero do Parma Com o mesmo número de pontos (70) da Juventus e apenas um gol a menos de saldo, o Milan recebe neste sábado, em Milão, o Parma. E não deve ser fácil para o time milanês conseguir a vitória, já que o Parma, com apenas 34 pontos ganhos, em 16.º lugar, está a uma posição da zona de rebaixamento e vai tentar tudo para levar ao menos um ponto. O outro jogo deste sábado, pelo Campeonato Italiano, é Siena (15.º, com 34 pontos) e Udinese (5.º, 50 pontos), em Siena. A Udinese luta por vaga na Copa dos Campeões (os quatro primeiros se classificam). Os outros jogos da rodada estão marcados para amanhã e o destaque é o jogo de Roma, onde a Lazio (7.º, 41 pontos) recebe a Juventus,líder do torneio. O time de Turim deve ter trabalho, pois os romanos querem ir à Copa da Uefa (de 5.º a 8.º se classificam).