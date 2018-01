Milan contrata atacante Gilardino O Milan fechou nesta segunda-feira a contratação do atacante Gilardino, do Parma e da Seleção Italiana, por 24 milhões de euros (R$ 67,7 milhões). "Finalmente sou do Milan. Estou preparado para encarar esta nova aventura", disse Gilardino, de 23 anos, ao anunciar sua transferência. Assinou contrato até 2010. Atacante de área, com grande vocação para marcar gols, Gilardino marcou 23 na última temporada na Itália. Ele deve jogar ao lado de Shevchenko no ataque. Vieri, outro goleador contratado pelo Milan, ficará no banco de reservas como opção nos principais campeonatos. O argentino Crespo voltou para o Chelsea e Tomasson foi negociado com o Stuttgart no fim de semana.