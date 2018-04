Milan contrata brasileiro de 18 anos O Milan anunciou hoje a contratação do brasileiro Clayton Machado dos Santos, de 18 anos. O jogador nasceu em Mato Grosso do Sul e havia sido "descoberto" pelo Bologna, que no ano passado lhe ofereceu lugar no elenco na condição de aprendiz. Clayton, no entanto, ficou boa parte da temporada inativo, por causa de contusão no joelho. Por isso, o Bologna desistiu de contratá-lo. Agora, o Milan resolveu apostar em seu talento e, para tanto, pagou US$ 700 mil pela transferência.