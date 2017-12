Milan contrata filho de George Weah A diretoria do Milan anunciou nesta quarta-feira a contratação de George Weah Jr, filho do artilheiro liberiano que fez história no clube milanês nos anos 90. O garoto, de apenas 16 anos, assinou contrato por quatro temporadas. Weah foi o primeiro africano a receber o título de melhor jogador do mundo da Fifa, na temporada de 95, e foi o principal responsável pela negociação com o clube milanês.