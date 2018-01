Milan de olho no são-paulino Lugano Lugano foi citado nesta quinta-feira na Europa como um provável jogador do Milan a partir de junho. O zagueiro negou, repetindo o discurso de agosto, quando se falava de sua transferência para o Real Madrid. ?Não sei de nada, não fui procurado por ninguém. E, no momento não desejo pensar na possibilidade de uma transferência para a Europa. O que eu sonho é fazer com que o São Paulo ganhe o Mundial.? O Milan deseja reformular sua defesa, que conta com veteranos como Maldini, Costacurta e Stam. E pensa em Lugano, principalmente pelo que considera um preço acessível. O jogador sairia por 4 milhões de euros (R$ 10,4 milhões). Lugano tem contrato com o São Paulo até 2008. Além de Lugano, o Milan pensava no espanhol Helguera, mas ele renovou contrato como Real Madrid até 2009. Outras opções são Andrea Barzagli, do Palermo, e Davide Mandelli, do Chievo. Eles poderiam ser contratados em janeiro. Para junho, há a possibilidade de negociar com Felipe, 21 anos, zagueiro brasileiro que atua na Udinese. Há alguns meses, foi oferecido o francês Gallas, do Chelsea. Como não é muito jovem, foi recusado. Lugano, com 25 anos, tem muito mais chances.