Milan decepciona e perde para Udinese na Copa da Itália

Depois de perder o clássico para a Inter de Milão por 2 a 0, no último domingo, o Milan voltou a decepcionar nesta quarta-feira. Sem Ronaldinho Gaúcho, a equipe comandada por Leonardo perdeu em casa para a Udinese, por 1 a 0, e foi eliminada nas quartas de final da Copa da Itália.

Para a partida desta quarta-feira, Leonardo resolveu poupar alguns jogadores. O goleiro Dida, além de Ronaldinho Gaúcho, sequer foi relacionado. Já Thiago Silva, Pirlo e Borriello ficaram no banco de reservas. Assim, Inzaghi e Huntelaar formaram a dupla de ataque.

A Udinese se aproveitou da ausência dos destaques milaneses e foi melhor durante toda a partida. O goleiro Abbiatti, que entrou no lugar de Dida, foi um dos principais destaques do confronto. E apesar da pressão, o gol saiu apenas aos 11 minutos do segundo tempo, marcado por Inler.

Na semifinal, a Udinese irá encarar a Roma, que passou pelo Catania na terça-feira. Inter de Milão e Juventus duelam, nesta quinta, para definir quem enfrenta a Fiorentina na outra semifinal.