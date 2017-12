Milan decide trocar de treinador A aventura de Fatih Terim no comando do Milan durou apenas nove rodadas na temporada de 2001-02 do Campeonato Italiano. A diretoria do clube milanês decidiu nesta segunda-feira dispensar o técnico turco, que havia sido contratado em maio, depois de fazer bom trabalho na Fiorentina. Terim havia criado atritos com o diretor geral Adriano Galliani e a saída foi definida após a derrota por 1 a 0 para o Torino, no domingo à noite. O substituto será Carlo Ancelotti, que assinou até 2004.