Milan derrota Empoli e segue na liderança Com um gol de pênalti de Pirlo no final do segundo tempo, o Milan derrotou neste sábado o Empoli por 1 a 0 e manteve a liderança do Campeonato Italiano, com 72 pontos. A Roma também triunfou sobre o Chievo por 3 a 1 e segue na vice-liderança (63). Juventus e Lazio jogam logo mais à tarde. No domingo, Perugia e Inter de Milão fecham a rodada. Confira os demais resultados deste sábado: Ancona 3 x 2 Bologna, Brescia 0 x 0 Modena, Parma 3 x 1 Lecce, Reggina 0 x 1 Udinese, Siena 0 x 0 Sampdoria.