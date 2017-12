Milan derrota Lazio por 1 a 0 no Olímpico Um gol de Ambrosini, aos 30 minutos do segundo tempo, depois de a Lazio ter dominado boa parte do jogo no Estádio Olímpico de Roma, garantiu ao Milan (que neste domingo não teve Kaká, suspenso) continuar com a vantagem de 5 pontos sobre a Roma (que neste domingo goleou o Parma, em Parma, por 4 a 1) na classificação do Campeonato Italiano. O time de Milão mostrou muita garra nesse 1 a 0 e foi premiado por isso. Mas além da Roma, outro perseguidor direto dos milaneses, a Juventus, venceu bem na rodada, fazendo 3 a 0 no lanterna Ancona, em Turim, e as coisas ficaram na mesma no topo da classificação. Já o grande rival do Milan, a Inter de Milão continua mal e perdeu, em Milão, do modesto Brescia, por 3 a 1. Entre os que estão ameaçados de rebaixamento (o Ancona, com apenas 6 pontos ganhos, já está praticamente rebaixado), Reggina e Siena empataram sem gols e Perugia (4 a 2 no Bologna) e o Empoli (2 a 0 na Udinese) surpreenderam com boas vitórias.