Milan derrota Marselha com dois gols de Inzaghi

Artilheiro experiente, Inzaghi foi deixado sem marcação perto da trave e colocou os visitantes na dianteira aos 28 minutos, aproveitando um cruzamento perfeito de Clarence Seedorf.

O Marselha se recuperou e empatou aos quatro minutos do segundo tempo, quando o zagueiro argentino Gabriel Heinze cabeceou para o gol após rebote de cobrança de falta de Benoit Cheyrou.

Mas Inzaghi estava a postos novamente aos 29 minutos da segunda etapa, convertendo mais um belo passe de Seedorf e garantindo a vitória.

O Marselha, que derrotou o Milan por 1 x 0 em Munique na primeira final da Liga dos Campeões em 1993, sofreu no início com a melhor organização do adversário, mas depois acordou e se destacou em boa parte do segundo tempo.

O time da casa mal criou alguma chance até o meio-campista Cheyrou bater da entrada da área, exigindo uma defesa perfeita do goleiro Marco Storari.

O Marselha chegou perto de novo no começo do segundo tempo com um tiro do meio-campo argentino Lucho Gonzalez e empatou pouco depois.

