Milan derrota o Parma por 3 a 1 O Milan segue atropelando seus rivais no Campeonato Italiano, rumo ao título. O time de Cafu, Dida e Kaká passou fácil pelo Parma, por 3 a 1, neste sábado, ampliando sua vantagem na liderança para 67 pontos. Outro ?gigante? dá mostras de enfraquecimento: a Juventus não saiu do 0 a 0 com a Udinese, seguindo em terceiro (56). A rodada deste domingo marca o clássico Lazio e Roma, esta em segundo com 57 pontos e tentando não perder o Milan de vista ? faltam nove jogos para o time romano até o final da temporada. Kaká não marcou gols, mas outra vez foi decisivo para o líder, com suas arrancadas, além de toques e passes perfeitos. O primeiro tempo terminou com vantagem mínima para o Milan, gol de Tomasson. Na etapa final, o sueco fez outro, sendo o terceiro do artilheiro ucraniano Shevchenko. Para o Parma, em quinto com 41 pontos, fez Gilardino. O segundo gol do Milan mostrou que Kaká faz a diferença. Ele arrancou do meio-de-campo em alta velocidade, sem que os rivais conseguissem pará-lo. Dentro da área, tocou a bola por entre as pernas de um zagueiro, deixando Tomasson livre para empurrá-la às redes. Foi mais abraçado pelos companheiros que o autor do gol. Já a torcida da Juventus lamenta ?dez dias só de ?desastres?, tendo sido eliminada da Liga dos Campeões da Europa e vindo de derrota para a Lazio na primeira partida da final da Copa da Itália. Roma ? A Roma aposta no retrospecto para vencer o dérbi deste domingo diante da Lazio: nos últimos sete confrontos no Italiano, empatou três e ganhou quatro. No primeiro turno, fez 2 a 0, com gols dos brasileiros Mancini e Emerson. Enquanto isso, a Lazio busca quebrar esse tabu para se manter viva na luta por uma das quatro vagas na Liga dos Campeões da Europa do ano que vem. E o time vem animado pela vitória por 2 a 0 sobre a Juventus no meio da semana pela Copa da Itália ? a segunda partida será apenas no dia 12 de maio, em Turim. Sem vencer há 11 partidas, a Internazionale de Milão jogará fora de casa contra o Ancona, o único time que ainda não ganhou na competição, após 26 rodadas. Outros jogos: Bologna pega o Brescia, enquanto Chievo encara o Siena, o Empoli a Sampdoria, o Lecce o Perugia e o Modena a Reggina.