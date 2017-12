Milan derrota Roma e é campeão italiano Com duas rodadas de atencedência, o Milan sagrou-se, neste domingo, campeão italiano pela 17ª vez. O time dos brasileiros Dida, Cafu, Serginho e Kaká derrotou a Roma, por 1 a 0, gol do atacante ucraniano Shevchenko, aos dois minutos de jogo. Com este resultado, a equipe milanesa soma 79 pontos, contra 70 da Roma. Outros resultados deste domingo: Empoli 2 x 0 Bologna, Parma 3 x 1 Ancona, Chievo 2 x 0 Modena, Lazio 1 x 1 Reggina, Lecce 2 x 1 Internazionale, Perugia 1 x 0 Juventus, Sampdoria 1 x 3 Udinese e Siena 0 x 1 Brescia.