Milan desafia fantasmas diante do Urawa Reds

Depois de se livrar de um problema, Ronaldo, que foi cortado nesta quarta-feira e não vai mesmo jogar o Mundial de Clubes, o Milan ganhou um novo motivo para polêmicas às vésperas de sua estréia no Mundial de Clubes, nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo do estadao.com.br às 8h30 (de Brasília), contra o Urawa Reds, atual campeão asiático: os relatos na imprensa italiana de que o português José Mourinho pode substituir o técnico Carlo Ancelotti já em janeiro. Urawa Reds Tsuzuki; Tsuboi, Tulio Tanaka, Nenê e Soma; Hosogai, Abe, Hasebe e Suzuki; Washington e Nagai Técnico: Holger Osieck Milan Dida; Oddo, Nesta, Kaladze e Bonera; Gattuso, Pirlo, Ambrosini e Seedorf; Kaká e Inzaghi (Gilardino) Técnico: Carlo Ancelotti Árbitro: Jorge Larrionda (URU) Estádio: Internacional Horário: 8h30 (de Brasília) TV: SporTV "Isso é coisa que está na imprensa, mas não ouvi nada de oficial do clube. Estou concentrado em nossas partidas e não posso perder tempo com boatos", disparou um mal-humorado Ancelotti nesta quarta, depois de confirmar o corte de Ronaldo, vítima de nova lesão muscular - ele disputou apenas uma partida desde julho e já voltou para a Itália. "Não seria possível recuperá-lo." Os jogadores saíram em defesa do treinador. "Estamos com Ancelotti há muitos anos, temos ótimo relacionamento com ele e queremos que fique", avisou o zagueiro Nesta. Sobre a partida desta quinta, os milanistas foram só elogios aos rivais, que venceram o Sepahan, do Irã, por 3 a 1 nas quartas-de-final. "É um time com jogadores de qualidade, que vai tentar se defender e terá o apoio da torcida. Temos de dar o máximo", pediu Ancelotti, que vai deixar para a última hora a escolha entre Gilardino e Inzaghi para o ataque, ao lado de Kaká, que deve jogar mais recuado. "Temos algumas dicas sobre eles, que têm um bom nível técnico com a presença dos brasileiros", afirmou o zagueiro Nesta. No Urawa, a grande estrela é Washington, autor de um belo gol contra o Sepahan. A dupla de zaga também é brasileira, formada por Nenê, ex-Corinthians, e Tulio Tanaka, que é descendente de japoneses, tem dupla nacionalidade e já atuou pela seleção do Japão. "A pressão está com eles", diz o atacante, que deve defender o Fluminense no ano que vem. "Queremos fazer história, vamos aproveitar o momento." O técnico alemão Holger Osieck não esconde a ansiedade, mas também fala com otimismo. "Se não acreditássemos nas nossas chances nem estaríamos aqui, mas sabemos que o Milan é um dos melhores do mundo. Temos entusiasmo e paixão e vamos mostrar muita qualidade", promete.