Milan desafia Fifa para não liberar Kaká O Milan está disposto a desafiar a Fifa para não liberar Kaká para jogar o Torneio Pré-Olímpico, que será realizado no Chile entre 7 e 25 de janeiro. O clube espera receber até o fim da semana ? talvez ainda nesta terça-feira ? um fax da entidade com a decisão sobre o assunto. Se a Fifa decidir que o clube não é obrigado a ceder o craque para a competição, tudo bem. Se a resposta for favorável à CBF, o clube esquecerá a promessa de ?respeito às regras? feita por seus dirigentes quando o assunto surgiu e entrará na Justiça Comum para tentar garantir o direito de manter o jogador durante o mês de janeiro. Os dirigentes do Milan estão otimistas e acreditam que a Fifa dará ganho de causa ao clube. Eles se baseiam no fato de que há um mês a Fifa desobrigou os clubes franceses de ceder jogadores para a disputa de uma rodada do Torneio Pré-Olímpico da África ? os jogos coincidiam com uma rodada do Campeonato Francês. Para a direção do clube italiano, o princípio é o mesmo. E no caso o prejuízo do Milan seria ainda maior, porque no período do Pré-Olímpico seram disputadas quatro rodadas do Campeonato Italiano ? o time jogará contra Roma (dia 6), Reggina (11), Brescia (18) e Ancona (25). Se a Fifa determinar que o Milan terá de ceder Kaká para o Pré-Olímpico ? com garantiu com exclusividade ao JT o presidente da CBF, Ricardo Teixeira ?, o Milan entrará com uma ação na Justiça Comum alegando que paga o jogador e não pode continuar a ser ?prejudicado? pelo fato de Kaká ser chamado tanto para a Seleção Principal como para a Sub-23 ? o clube quer que a CBF escolha uma Seleção para ele servir. O caso está nas mãos do advogado Leandro Cantamessa, que é conselheiro do clube. A Fifa não admite que clubes e federações recorram à Justiça Comum para contestar decisões da esfera esportivae costuma punir com rigor iniciativas desse tipo. Em 2002, por exemplo, o Olimpia teve que retirar ações da Justiça Comum para não ser impedido de disputar a final da Libertadores contra o São Caetano. O técnico Ricardo Gomes está fazendo o planejamento para a competição com a certeza de que poderá contar com Kaká e todos os outros jogadores que atuam no futebol europeu, como Thiago Motta (Barcelona), Maxwell (Ajax), Júlio Baptista (Sevilla), Luisão (Benfica) e Fábio Rochemback (Sporting). O Milan é o único clube que está criando problemas para a CBF. O Barcelona, por exemplo, já deixou claro que não colocará nenhum obstáculo para liberar Thiago Motta. ?Se ele for mesmo convocado, como parece que será, teremos de liberá-lo em respeito ao regulamento da Fifa. O Pré-Olímpico é uma competição oficial e por isso os clubes têm de ceder os jogadores?, afirmou o vice-presidente Sandro Rosell em entrevista ao jornal Sport, de Barcelona. Barcelona e Milan, de opiniões tão divergentes, são membros do G14, a associação que reúne os 18 clubes mais poderosos da Europa.