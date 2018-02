Milan desbanca a Juventus na Itália Até a rodada deste sábado, a Juventus tinha vencido todos os 9 jogos que fez no Campeonato Italiano. Mas encontrou o Milan pela frente, que ganhou o clássico por 3 a 1 e esquentou a disputa pela liderança. Agora, o time de Turim está com 27 pontos, com apenas 2 de vantagem para o rival de Milão. Seedorf, Kaká e Pirlo fizeram os gols, enquanto Trezeguet descontou. O Milan abriu o placar aos 13 minutos num lance de sorte. Seedorf chutou de fora da área, a bola desviou em Thuram, subiu e encobriu o goleiro Chimenti. Mas no segundo gol não foi preciso ter sorte. E sobrou talento no voleio que Kaká acertou da marca do pênalti. A bola entrou no ângulo direito, aos 26 minutos. E o terceiro gol do Milan saiu ainda no primeiro tempo. Foi um presente do goleiro Chimenti para Pirlo, numa cobrança de falta da intermediária, aos 44 minutos. A Juventus desceu para o vestiário abatida. E o desânimo ficou claro durante todo o segundo tempo, que foi tranqüilamente controlado pelo Milan. O gol de Trezeguet aos 30 minutos ? numa desatenção da zaga adversária ? não colocou o resultado em perigo. Em Gênova, Sampdoria e Inter empataram por 2 a 2, num jogo em que todos os gols saíram no primeiro tempo. Diana fez os dois do time da casa. O argentino Cambiasso e o colombiano Cordoba marcaram para a equipe de Milão. Os jogos deste domingo são os seguintes: Chievo x Empoli, Fiorentina x Cagliari, Lecce x Messina, Livorno x Parma, Reggina x Lazio, Roma x Ascoli, Treviso x Siena e Udinese x Palermo.