Milan desbanca Real no ranking da IFFHS O Milan desbancou o poderoso Real Madrid na liderança do ranking mundial de clubes da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), divulgado nesta terça-feira. A equipe italiana decide nesta quarta-feira o título da Liga dos Campeões da Europa contra a Juventus, em Manchester na Inglaterra. O melhor brasileiro na lista é o Santos, em 30º lugar e seguido de perto pelo Grêmio, o outro time do País na Libertadores, que está em 32º. Confira os 10 primeiros do ranking: 1º Milan (Itália) - 299 pontos 2º Real Madrid (Espanha) - 289 3º Manchester United (Inglaterra) - 277 4º Arsenal (Inglaterra) - 273 5º Barcelona (Espanha) - 264 6º Juventus (Itália) - 253 6º Inter de Milão (Itália) - 253 8º Celtic (Escócia) - 251 9º Porto (Portugal) - 247,5 10º Lazio (Itália) - 240